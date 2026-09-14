Sinop'ta belediye tabelasını izinsiz alan kişi polis merkezine götürüldü
Sinop'ta belediyeye ait "Sinop Belediyesi Çalışıyor" yazılı tabelayı izinsiz alan kişi, tabelayı belediye yetkililerine teslim etti. Olay yerindeki işlemlerin ardından şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sinop'ta belediyeye ait "Sinop Belediyesi Çalışıyor" yazılı tabelayı izinsiz alan kişi, tabelayı belediye yetkililerine teslim etti. Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olay, saat 12.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonetiyle hurdacılık yaptığı öğrenilen B.T., Yeni Mahalle Dr. Ahmet Örs Caddesi'nde bulunan Sinop Belediyesine ait "Sinop Belediyesi Çalışıyor" yazılı tabelayı izinsiz aldı.
Durumun bildirilmesi üzerine Barbaros Caddesi'ne polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kamyonetiyle bölgeye gelen B.T., aldığı tabelayı belediye yetkililerine teslim ederek tabelayı nereden ve nasıl aldığını ekiplere anlattı.
Olay yerindeki işlemlerin ardından B.T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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