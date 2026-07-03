Sinop'ta Boğulma Vakalarına Karşı Uyarı - Son Dakika
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Sinop'ta Boğulma Vakalarına Karşı Uyarı

Sinop\'ta Boğulma Vakalarına Karşı Uyarı
03.07.2026 12:32
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Sinop Emniyet Müdürlüğü, yaz sezonunda güvenli yüzme kurallarına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Sinop Emniyet Müdürlüğü, yaz sezonunda artan deniz trafiği ve sahillerde yaşanan yoğunluk nedeniyle boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla vatandaşlar ile kenti ziyaret eden turistlere yönelik uyarılarda bulundu. Hazırlanan bilgilendirme videosunda güvenli yüzme kurallarına dikkat çekilirken, basit tedbirlerin hayat kurtarabileceği vurgulandı.

Yaz turizmi sezonunun başlamasıyla birlikte sahillerde yoğunluğun arttığı Sinop'ta, Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yayımladığı farkındalık videosuyla güvenli yüzme konusunda önemli hatırlatmalar yaptı. Sinop Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında boğulma vakalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin sürdüğü belirtilirken, özellikle olumsuz hava şartlarında denize girilmemesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, dalgalı deniz ve kuvvetli rüzgarın etkili olduğu günlerde denize girmenin ciddi risk oluşturduğu belirtilerek, vatandaşların yalnızca cankurtaran hizmeti bulunan plajları tercih etmeleri istendi. Sahillerde bulunan uyarı levhaları ile görevli personelin yönlendirmelerine mutlaka uyulmasının önemine dikkat çekildi.

Karadeniz'de sıkça görülen ve yüzücüler açısından büyük tehlike oluşturan RİP (çeken) akıntısına da dikkat çekilen açıklamada, bu tür akıntıların bulunduğu bölgelerde denize girilmemesi gerektiği vurgulandı. Muhtemel bir tehlike durumunda ise vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması çağrısı yapıldı.

Sinop Emniyet Müdürlüğü, "Önlem Al, Tedbirli Ol, Hayata Tutun" mesajıyla vatandaşlara seslenerek, basit ancak etkili güvenlik önlemlerinin can kayıplarının önlenmesinde büyük rol oynadığına dikkat çekti. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta Boğulma Vakalarına Karşı Uyarı - Son Dakika

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