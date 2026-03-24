Sinop'ta Cam Kapı Patladı: 1 Yaralı
Sinop'ta Cam Kapı Patladı: 1 Yaralı

24.03.2026 17:00
Sinop'ta tadilat sırasında cam kapının patlaması sonucu bir kişi sağ elinden yaralandı.

Sinop'ta tadilattaki bir iş yerinin kapısını kilitlediği sırada camın aniden patlaması sonucu bir kişi sağ elinden yaralandı.

Olay, saat 16.00 saatlerinde Camikebir Mahallesi Tuzcular Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.S. isimli şahıs tadilat çalışmaları devam eden bir iş yerinin giriş kapısını alttan kilitlemek için eğildiği sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle cam kapı büyük bir gürültüyle patladı. Cam parçalarının üzerine isabet etmesi sonucu sağ elinden yaralanan R.S.'ye çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsa ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, patlamanın camdaki bir gerilmeden mi yoksa kilit mekanizmasındaki bir zorlamadan mı kaynaklandığı araştırılıyor. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Sinop, Son Dakika

