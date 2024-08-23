Sinop'ta çıkan örtü yangınında 5 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sinop'ta çıkan örtü yangınında 5 hektar alan zarar gördü

Sinop\'ta çıkan örtü yangınında 5 hektar alan zarar gördü

Sinop'un Adabaşı mevkisinde çıkan örtü yangınında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü. Yangın, kurumuş otların bulunduğu alanda çıktı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ve diğer ekipler müdahale etti. Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, yangının sebebinin araştırıldığını ve rüzgarlı havalarda şüphelerinin olduğunu belirtti.

23.08.2024 17:35  Güncelleme: 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta çıkan örtü yangınında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.

Yangın, Adabaşı mevkisinde saat 16.30 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurumuş otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede kurumuş otların bulunduğu alana yayıldı. Olay yerine sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA ve Sinop Organize Sanayi Sitesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında 5 hektar alan zarar gördü.

Yangınla ilgili bilgi veren Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Bu bir örtü yangını fakat hafife almamak gerekli. Bu sene yağışların az olması ve kurak geçmesi nedeniyle örtü çok kuru. Atılan bir madde yangına yol açabiliyor. Alana müdahalede bazı zorluklar yaşanıyor. Hem yukarıdan hem de aşağıdan söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgarlı havalarda yangının çıkması bizi şüpheye düşürüyor. 'Acaba bilerek mi çıkartılıyor' diyoruz. Her rüzgarlı havada bununla karşılaşıyoruz. Yukarıda hem kamuya ait hem de askeri tesisler var. Yangının oraya sıçramaması için canla başla çalışıyoruz" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Sinop Belediyesi, Sinop Belediyesi, Metin Gürbüz, 3-sayfa, İtfaiye, sinop, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta çıkan örtü yangınında 5 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
19:09 Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
18:47 Bakanlık, İstanbul Vaniköy’deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu Bakanlık, İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 00:40:46. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta çıkan örtü yangınında 5 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement