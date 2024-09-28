Sinop\'ta Cinsel Uyarıcı Hap Operasyonu

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Sinop'ta jandarma ekiplerince bir iş yerine düzenlenen baskında çok sayıda cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı cinsel uyarıcı hap satışı yapan şahıslara yönelik araştırmalar neticesinde operasyon düzenlendi. Yapılan araştırmalar neticesinde, Sinop il merkezi Demirciköy mevkiinde 1 işletmede yapılan operasyon sonucunda 158 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP