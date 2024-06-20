Sinop'ta İki Otomobil Çarpıştı: 5 Kişi Yaralandı

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Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop'un Boyabat ilçesi Bayamca köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan A. hakimiyetindeki 37 EY 575 plakalı otomobil, Bayamca köyü girişinde karşı yönden gelen Musa Ö. idaresindeki 37 ADE 009 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile 37 EY 575 plakalı otomobilde bulunan Gülhanım, Hüseyin ve Muhammet Eymen A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SİNOP