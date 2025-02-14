Sinop\'ta Kaçak 20 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Sinop'ta 20 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Gerze ilçe merkezinde yapılan çalışmalarda 20 litre etil alkol ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP
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