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Sinop'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.40'ta Ayancık-Sinop yolu Oluza mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.Ö.'nün kullandığı 57 HD 963 plakalı otomobil ile A.K. yönetimindeki 34 HMY 974 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü A.K. ile otomobilde bulunan A.A. ve N.S. yaralanarak, ambulansla Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP