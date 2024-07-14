Sinop'ta Kontrolden Çıkan Cipin Şarampole Düşmesi Sonucu Sürücü Yaralandı

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Sinop'ta kontrolden çıkan cipin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Türkeli- Ayancık Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Ü. (81) yönetimindeki 57 KE 439 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine sev edilen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulans ile Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP