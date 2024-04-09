Sinop'ta kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Sinop\'ta kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Araç, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09.04.2024 22:01  Güncelleme: 22:04
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Sinop'ta kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bostancılı mevkiinde Adliye Ek Binası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinop kent merkezinden çıkan S.H. idaresindeki 57 AAD 873 plakalı otomobil, virajı alamayarak yolun kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü sağlık ekiplerince ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç, çekici yardımıyla bulundukları yerden alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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