Sinop\'ta meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

3.Sayfa

Sinop'un Erfelek ilçesinde 1 Ağustos Perşembe günü meydana gelen trafik kazası bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Feci kazada motosiklette bulunan kişilerin bir minibüsle çarpışmasının ardından metrelerce fırladığı gözüküyor.

Kaza, 1 Ağustos Perşembe günü Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Çobanlar köyü mevkisinde meydana geldi. Bir okul servisi ile çarpışan motosikletin genç sürücüsü Enes Sırgancı olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi de ağır yaralandı. Kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpışmanın ardından motosiklette bulunan kişilerin metrelerce havaya fırladığı gözüküyor. - SİNOP