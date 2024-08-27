Sinop\'ta motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

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Sinop'ta meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Karakum mevkiinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. F. B hakimiyetindeki 57 ABP 676 plakalı motosiklet, seyir halindeyken yoldaki çukura girerek düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP