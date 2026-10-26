Sinop'ta okul servisi ve çevresi jandarma ile polis ekiplerince denetleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop'ta okul servisi ve çevresi jandarma ile polis ekiplerince denetleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop\'ta okul servisi ve çevresi jandarma ile polis ekiplerince denetleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta okul servisi ve çevresi denetimleri Valilik koordinesinde jandarma ve polis ekiplerince artırıldı. Okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler ve ailelerle koordineli yürütülen çalışmalarla erken uyarı ve müdahale mekanizmaları güçlendiriliyor.

Sinop'ta okul servisleri ve okul çevrelerine yönelik denetimler artırıldı.

Sinop Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim alması amacıyla denetimler sürdürülüyor. Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler ve ailelerle koordineli hareket edildiği belirtildi. Erken uyarı ve erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Risk unsurlarının zamanında tespit edilmesi, kriz anlarında müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ve psikososyal destek süreçlerinin etkin yürütülmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, "Amacımız çocuklarımızın güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında geleceğe hazırlanmasını sağlamak ve eğitim güvenliğini tüm boyutlarıyla güçlendirmektir. Denetimlerimiz ve önleyici çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaJandarmaEğitimGüncelPolisSinopSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
20 yıllık şirket de dayanamadı İstanbul’da iki iflas birden 20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul'da iki iflas birden
Helin Kandemir’le yeniden bir arada Dorukhan Toköz’den aşk pozu Helin Kandemir’le yeniden bir arada! Dorukhan Toköz’den aşk pozu
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü
Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor? Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği
12:14
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
11:32
Montaj mı değil mi Mahmut Tanal’ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
10:48
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
10:47
Şişli’de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı 2 kişi gözaltına alındı
Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı
10:19
Brezilya’da sandıktan “İsrail karşıtlığı“ çıktı Netanyahu’nun desteği de işe yaramadı
Brezilya'da sandıktan "İsrail karşıtlığı" çıktı! Netanyahu'nun desteği de işe yaramadı
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 12:22:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Sinop'ta okul servisi ve çevresi jandarma ile polis ekiplerince denetleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei