Sinop\'ta okul servisi ve çevresi jandarma ile polis ekiplerince denetleniyor

Sinop'ta okul servisleri ve okul çevrelerine yönelik denetimler artırıldı.

Sinop Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim alması amacıyla denetimler sürdürülüyor. Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler ve ailelerle koordineli hareket edildiği belirtildi. Erken uyarı ve erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Risk unsurlarının zamanında tespit edilmesi, kriz anlarında müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ve psikososyal destek süreçlerinin etkin yürütülmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, "Amacımız çocuklarımızın güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında geleceğe hazırlanmasını sağlamak ve eğitim güvenliğini tüm boyutlarıyla güçlendirmektir. Denetimlerimiz ve önleyici çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.