Sinop’taki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Sinop'ta çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Gerze ile Boyabat ilçelerini bağlayan kara yolu üzerinde Derecuma Camii mevkisinde çöplerin yakılması sırasında alevlerin ormanlık alana sıçraması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Orman Bölge Müdürlüğü ile belediyelerin itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü.

Yangının çıkışıyla ilgili jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında F.U. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.