Sinop\'ta Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 25 Gram Esrar Ele Geçirildi

Sinop'ta karayolu üzerinde durdurulan otobüste yapılan aramada 25 gram kubar esrar ve kullanma aparatı ele geçirildi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıcı ve satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Kastamonu- Boyabat karayolu üzerinde durdurulan otobüste yapılan aramada 25 gram kubar esrar ve kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlanıldı. - SİNOP
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Trabzon'un Of ilçesinde bulunan bir taş ocağında meydana gelen kazada, Şahmeran Karaca (46) kayalık alandan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden Karaca, Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Düzce'de telefonla aradığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İstanbul'da ikamet eden D.C, Karabük'te yaşayan Irak uyruklu A.F'yi telefonla arayarak 'Adınız terör örgütüne karıştı, sınır dışı edileceksiniz.' diyerek evdeki tüm paraları kendisine teslim etmesi gerektiğini söyledi. A.F, şüphelinin yönlendirmesiyle Düzce'ye gelerek paraları teslim etmek istedi ancak durumdan şüphelenerek yardım istedi. Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek D.C'yi gözaltına aldı. Şüpheli D.C, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren çalışmaları sırasında fore kazık çalışması yapan işçiler, toprak altında kaldı. İtfaiye, iş makineleri, 112 ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde, bir evde mumdan çıktığı tahmin edilen yangın meydana geldi. Evdekilerin hızlı müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken, içeriden çıkan Kuran'ın yanmadığı görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi. Ayrıca, firari hükümlü de yakalandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, M.A.K. isimli şahsın aracında 50 adet birer litrelik şişeler halinde kaçak viski ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.
Kağıthane'de kendisine çarpan otomobilin sürücüsü ve oğlu tarafından saldırıya uğrayan servis şoförü Zekeriya Manuoğlu, yaşadığı olayı anlattı. Manuoğlu, aracından inerek neden çarptığını sorduğunda saldırıya uğradığını ve 20 kişi tarafından dövüldüğünü belirtti. Olayın ardından taraflar ifade verip serbest bırakıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında, 4 şüphelinin üzerinde 20,17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Adana'da çamaşır makinesine girerek havasız kalan ve hastaneye sevk edilen 3 yaşındaki Elif Ayyüce K. hayatını kaybetti. Cenazesi Ankara'ya getirilen küçük kızın naaşı Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki aracına binmek isteyen avukat, kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından ayağından silahla vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralanan avukat hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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