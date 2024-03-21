Sinop\'ta Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 25 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Sinop'ta karayolu üzerinde durdurulan otobüste yapılan aramada 25 gram kubar esrar ve kullanma aparatı ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıcı ve satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Kastamonu- Boyabat karayolu üzerinde durdurulan otobüste yapılan aramada 25 gram kubar esrar ve kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlanıldı. - SİNOP