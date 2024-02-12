Sinop'ta virajı alamayan otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta virajı alamayan otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı

Sinop\'ta virajı alamayan otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı

Sinop'un Bostancılı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.02.2024 15:02  Güncelleme: 15:04
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Sinop'ta virajı alamayan otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Bostancılı Mahallesi Pervane Yokuşu'nda saat 14.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Çetin'in kullandığı 57 AG 767 plakalı otomobil, virajı alamayarak yolun solunda bulunan refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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