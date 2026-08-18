Sinop’ta otomobil yandı, otluk alanı tutuşturdu - Son Dakika
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Sinop’ta otomobil yandı, otluk alanı tutuşturdu

Sinop’ta otomobil yandı, otluk alanı tutuşturdu
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Sinop'ta park halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevler yanındaki otluk alana sıçradı, itfaiye ekipleri diğer araçlara sıçramadan yangını kontrol altına aldı.

Sinop'ta park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, yanındaki otluk alana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki araçlara ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Ordu Mahallesi'nde, Karayolları İl Müdürlüğü'nün alt kısmında bulunan plaj bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.İ.'ye ait park halindeki 55 APH 203 plakalı Opel Corsa otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, otomobilin yanında bulunan otluk alana da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevrede park halinde bulunan diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olaylar, İtfaiye, Sinop, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop’ta otomobil yandı, otluk alanı tutuşturdu - Son Dakika

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