Sinop'ta şiddetli rüzgâr nedeniyle yolu kapatan ağacı itfaiye kesti ve yolu açtı - Son Dakika
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Sinop'ta şiddetli rüzgâr nedeniyle yolu kapatan ağacı itfaiye kesti ve yolu açtı

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Sinop\'ta şiddetli rüzgâr nedeniyle yolu kapatan ağacı itfaiye kesti ve yolu açtı
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Sinop'ta etkili olan şiddetli rüzgâr, kent merkezinde ağaçların yan yatmasına neden oldu. Enver Bahadır Caddesi'nde bir ağaç yolu kapatınca Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri motorlu testereyle dalları kesip ağacı yol kenarına kaldırdı ve yol yeniden ulaşıma açıldı.

Sinop'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yan yatan ağaç yolu ulaşıma kapattı. Belediye itfaiye ekipleri ağacı keserek yol kenarına kaldırdı.

Sinop'ta etkili olan şiddetli rüzgar, kent merkezinde ağaçların yan yatmasına neden oldu. Enver Bahadır Caddesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç yan yatarak yolu kapattı. Aynı bölgede başka bir ağacın da yan yattığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, motorlu testere yardımıyla ağacın dallarını keserek yolu kapatan ağacı yol kenarına kaldırdı. Yapılan çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sinop'ta şiddetli rüzgâr nedeniyle yolu kapatan ağacı itfaiye kesti ve yolu açtı - Son Dakika
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