Sinop'ta Telefon Direkleri Evlere Tehlike Saçıyor

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Sinop'un Osmaniye Mahallesi Üniversite Caddesi'nde yaşayan Melahat Çömlekçi ve Recep Çömlekçi çifti, kendilerine ait oturdukları evin yanındaki telefon direklerinin her geçen gün evlerine doğru yıkılmasından şikayetçi.

Birçok yere dilekçe verdiğini falan durumun düzelmediğini belirten Melahat Çömlekçi, "Burada bu direk evimizin üstüne yıkılacak. 1 sene oldu dilekçe verdim ama ilgilenen yok. Gelip bakıp gidiyorlar. Aşağıya ekin ektim ama harman makinası yaklaşamadı oraya direklerden dolayı. Ekinim dışarıda kaldı, döküldü. Bu direğin acilen kalkmasını istiyoruz" dedi.

Recep Çömlekçi ise, "2 seneden beri burada bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Gelip bakıyorlar. Baktıktan sonra müteahhit işi bu deyip gidiyorlar. Bu direk eve doğru yavaş yavaş geliyor. Eve zarar verecek. Evi yeni yaptık. Direk eve yıkılırsa sorumlusu kim bunun" diye konuştu. - SİNOP