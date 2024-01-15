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Sinop'ta terzilik yapan kadın dükkanında ölü bulundu - Son Dakika
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Sinop'ta terzilik yapan kadın dükkanında ölü bulundu

Sinop'un İncedayı Mahallesi'nde terzilik yapan Selma Erdem, iş yerinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Erdem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın nedeni otopsi sonucunda belli olacak.

Sinop\'ta terzilik yapan kadın dükkanında ölü bulundu
15.01.2024 - 11:37,
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Sinop'ta terzilik yapan bir kadın dükkanında ölü bulundu.

Olay, saat 09.00 sıralarında İncedayı Mahallesi 1 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selma Erdem, 57 KA 310 plakalı otomobiliyle terzilik yaptığı iş yerine geldi. Dükkana gelen çevre sakinleri Erdem'i hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Erdem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Erdem'in ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak. - SİNOP

Kaynak: İHA
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