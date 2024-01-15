Sinop\'ta terzilik yapan kadın dükkanında ölü bulundu

Sinop'ta terzilik yapan bir kadın dükkanında ölü bulundu.

Olay, saat 09.00 sıralarında İncedayı Mahallesi 1 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selma Erdem, 57 KA 310 plakalı otomobiliyle terzilik yaptığı iş yerine geldi. Dükkana gelen çevre sakinleri Erdem'i hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Erdem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Erdem'in ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak. - SİNOP