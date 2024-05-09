Sinop\'ta Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi

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Sinop'ta Trafik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

4-10 Mayıs Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan yaya geçidi çizgisi öğrenciler tarafından trafik kurallarına ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla kırmızıya boyandı. Etkinliğe katılan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, daha sonra trafik uygulama noktasındaki trafik polislerine eşlik ederek sürücüleri trafik kuralları konusunda bilgilendirdi. Durdurulan araç sürücüleri ile bir süre sohbet eden Vali Özarslan, Sinop Emniyeti tarafından basılan 'Hayatla Yarışılmaz' isimli uyarı broşürünü sürücülere dağıttı.

Etkinlik, jandarma ve emniyet trafik personeline Vali Özarslan, tarafından "Başarı Belgesi" verilmesi ile sona erdi.

Etkinliğe; Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, Karayolları 78. Şube Şefi Orhan Akyürek, Yerel Basın Temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. - SİNOP