Sinop'ta trafik kazasında hayatını kaybeden doktor Tokat'ta defnedildi - Son Dakika
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Sinop'ta trafik kazasında hayatını kaybeden doktor Tokat'ta defnedildi

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden doktor Mehmet Turan Yazlak, memleketi Tokat'ın Zile ilçesinde toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden diğer kişilerin yanı sıra yaralananlar da hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yazlak'ın cenaze namazı düzenlendi ve Zile Ağbaba mezarlığına defnedildi.

12.06.2024 14:09
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Sinop'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden doktor, memleketi Tokat'ın Zile ilçesinde toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre kaza dün Sinop- Boyabat yolu Tıngıroğlu mevkiinde meydana geldi. Ender Çoraklı'nın kullandığı 26 GR 435 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.B. yönetimindeki 34 FA 3602 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Dr. Mehmet Turan Yazlak, Ender Çoraklı, R.T. hayatını kaybederken, Dr. Beyza Nur Çetin, sürücü S.B. ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dr. Sena Sakin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken kaza da hayatını kaybeden Dr. Mehmet Turan Yazlak'ın cansız bedeni memleketi Tokat'ın Zile ilçesine getirildi. Yazlak, için cenaze namazı düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen namaza Yazlak'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yazlak, Zile Ağbaba mezarlığına defnedildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta trafik kazasında hayatını kaybeden doktor Tokat'ta defnedildi - Son Dakika

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