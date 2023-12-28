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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Sinop'un Türkeli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 20 gram skunk uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu sarma kağıdı ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Sinop\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı
28.12.2023 - 12:55,
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Sinop'un Türkeli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Sinop'un Türkeli ilçesinde yapılan aramada 20 gram skunk uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu sarma kağıdı ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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Türkeli, Sinop, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


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