Sinop\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

13:38 •
12 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili MSB'den açıklama: Yaralı komutanımız çatışmaya devam etti•
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Sinop'un Türkeli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Sinop'un Türkeli ilçesinde yapılan aramada 20 gram skunk uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu sarma kağıdı ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - SİNOP
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