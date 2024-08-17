Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 114 Şüpheli Yakalandı

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Sinop'ta jandarma tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçti, 114 şüpheli yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında il genelinde yapılan denetimlerde 15 bin 850 şahıs, 15 bin 101 araç, 56 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 28 aranan şahıs, 6 bin 400 gram kubar esrar, 580 kök kenevir, 16 kök skunk, 8 adet silah, 227 adet fişek ala geçirildi. Toplam 114 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Sinop Valiliği yaptığı açıklamada, "Operasyonları gerçekleştiren jandarma personelimizi tebrik ediyoruz. Sinop'umuzun huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - SİNOP