Sinop\'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Sinop'ta jandarma ekiplerinin Ayancık ve Gerze ilçelerinde eş zamanlı düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile silah ve mühimmat satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 13 Ağustos'ta Ayancık ve Gerze'de adli arama yaptı. Operasyonlarda 6 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 28 paket sarma kağıdı, 1 tabanca, 123 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 2 tabanca şarjörü, 6 ruhsatsız av tüfeği ve 886 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SİNOP