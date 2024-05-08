Sinop'ta yapılan kontrollerde 3 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Sinop'ta yapılan kontrollerde 3 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Sinop\'ta yapılan kontrollerde 3 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan kontrollerde 10,41 gram esrar ve 6 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

08.05.2024 16:46
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Sinop'ta çarşı ve mahalle bekçileri tarafından şüpheli şahıslara yönelik yapılan kontrollerde 3 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından il genelinde şüpheli şahıslara yönelik kontroller gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde 10,41 gram esrar, 6 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

3 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta yapılan kontrollerde 3 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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