Sinop\'ta Yaşlı Adam Öldü

Sinop'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Erfelek - Sinop yolu Gavurovası mevkiinde 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erfelek istikametinden Sinop yönüne seyir halinde olan yurt dışı plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki Hüsnü Apaydın'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Apaydın'ın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybetti belirlendi. Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP