Sinop'ta Yaya Trafik Kazası - Son Dakika
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Sinop'ta Yaya Trafik Kazası

Sinop\'ta Yaya Trafik Kazası

Sinop'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki yaya, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

20.12.2024 21:09
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Sinop'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.10'da Ordu Mahallesi, 15 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K'nın (30) kullandığı 57 AR 255 plakalı otomobil Samsun istikametinden Sinop'a doğru hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan N.G (65) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya savrularak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112'ye haber verdi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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