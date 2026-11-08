Sinop'ta yoğun kar 20 köy yolunu ulaşıma kapatırken 44 yerleşimde elektrik kesildi - Son Dakika
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Sinop'ta yoğun kar 20 köy yolunu ulaşıma kapatırken 44 yerleşimde elektrik kesildi

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Sinop\'ta yoğun kar 20 köy yolunu ulaşıma kapatırken 44 yerleşimde elektrik kesildi
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Sinop Valiliğinin 8 Kasım saat 11.00 itibarıyla hazırladığı tabloya göre, kar nedeniyle kentte 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Elektrik kesintilerinden 44 yerleşim yeri etkilenirken, yolların açılması ve kesintilerin giderilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop Valiliği tarafından 8 Kasım saat 11.00 itibarıyla hazırlanan Kar Kısıtlılığı Tablosu'na göre, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle Erfelek'te 7, Ayancık'ta 5, Boyabat'ta 5 ve merkez ilçede 3 olmak üzere toplam 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinden ise 44 yerleşim yeri etkilendi. Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması ve elektrik kesintilerinin giderilmesi için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaBoyabatAyancıkErfelekGüncelSinopYaşamSon Dakika

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