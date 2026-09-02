Sinop'taki Tarihi Alaaddin Camii'nde hırsızlık girişimi, İmam odasının kapısı kırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'taki Tarihi Alaaddin Camii'nde hırsızlık girişimi, İmam odasının kapısı kırıldı

Sinop\'taki Tarihi Alaaddin Camii\'nde hırsızlık girişimi, İmam odasının kapısı kırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'taki tarihi Alaaddin Camii'nde imam odasının kapısı zorlanarak içeri girildi; olay öncesinde bölümün elektrik hattı kesildi ve yardım kutusunun anahtarı kayboldu. Polis ekipleri camide inceleme başlattı, yardım kutusundan para alınıp alınmadığı yapılacak kontrollerle netleşecek.

Sinop'taki tarihi Alaaddin Camii'nde imam odasının kapısı zorlanarak içeri girildi. Olay öncesinde bölümün elektrik hattının kesildiği, camideki yardım kutusuna ait anahtarın ise kayıp olduğu belirlendi.

Sinop'ta bulunan tarihi Alaaddin Camii'nde sabah saatlerinde şüpheli bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, camide görevli imam, sabah namazının ardından yaptığı kontrolde görevli odasının kapısının zorlandığını ve içeri girildiğini fark etti. Odanın bulunduğu bölümün elektrik hattının da olay öncesinde kesildiği ve bu nedenle bölgede elektrik olmadığı tespit edildi.

Oda içerisinde yapılan kontrolde, vatandaşların bağış yaptığı yardım kutusuna ait anahtarın yerinde olmadığı belirlendi. İhbar üzerine camiye sevk edilen polis ekipleri, imam odası ile cami içerisinde ayrıntılı inceleme başlattı.

Yardım kutusundan para veya başka bir şey alınıp alınmadığının, polis ekiplerinin yapacağı inceleme ve kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, Polis, Sinop, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'taki Tarihi Alaaddin Camii'nde hırsızlık girişimi, İmam odasının kapısı kırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12. kattan düşen Ecrin’i hayatta tutan hayali gerçek oldu 12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı
Önce liderini aldı şimdi petrolünü ABD, Venezuela’nın rezervlerini 100 yıl kontrol edecek Önce liderini aldı şimdi petrolünü! ABD, Venezuela'nın rezervlerini 100 yıl kontrol edecek
Suriye’nin İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü Suriye'nin İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü
Sen misin Şi’ye yaklaşan Korumaların müdahalesi sert oldu Sen misin Şi'ye yaklaşan! Korumaların müdahalesi sert oldu
Oosterwolde, sahalara geri dönüş tarihini duyurdu Oosterwolde, sahalara geri dönüş tarihini duyurdu

14:36
Ortalık savaş alanına döndü Kaleci sahaya giren taraftarı yumrukladı
Ortalık savaş alanına döndü! Kaleci sahaya giren taraftarı yumrukladı
14:20
Azerbaycan Manatı coştu İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
13:52
AK Parti’ye geçen belediyede uyuşturucu şoku 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG’nin feshine ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
13:02
Özel ve Kılıçdaroğlu’nun sıcak selamlaşması
Özel ve Kılıçdaroğlu'nun sıcak selamlaşması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 14:43:14. #7.13#
SON DAKİKA: Sinop'taki Tarihi Alaaddin Camii'nde hırsızlık girişimi, İmam odasının kapısı kırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement