Sinop\'taki Tarihi Alaaddin Camii\'nde hırsızlık girişimi, İmam odasının kapısı kırıldı

Sinop'taki tarihi Alaaddin Camii'nde imam odasının kapısı zorlanarak içeri girildi. Olay öncesinde bölümün elektrik hattının kesildiği, camideki yardım kutusuna ait anahtarın ise kayıp olduğu belirlendi.

Sinop'ta bulunan tarihi Alaaddin Camii'nde sabah saatlerinde şüpheli bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, camide görevli imam, sabah namazının ardından yaptığı kontrolde görevli odasının kapısının zorlandığını ve içeri girildiğini fark etti. Odanın bulunduğu bölümün elektrik hattının da olay öncesinde kesildiği ve bu nedenle bölgede elektrik olmadığı tespit edildi.

Oda içerisinde yapılan kontrolde, vatandaşların bağış yaptığı yardım kutusuna ait anahtarın yerinde olmadığı belirlendi. İhbar üzerine camiye sevk edilen polis ekipleri, imam odası ile cami içerisinde ayrıntılı inceleme başlattı.

Yardım kutusundan para veya başka bir şey alınıp alınmadığının, polis ekiplerinin yapacağı inceleme ve kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.