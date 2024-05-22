Sinop'un Boyabat ilçesinde ev yangını: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sinop'un Boyabat ilçesinde ev yangını: 2 kişi yaralandı

Sinop\'un Boyabat ilçesinde ev yangını: 2 kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen ev yangınında 2 kişi yaralandı. Yangına köy sakinleri müdahale etti ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

22.05.2024 12:55  Güncelleme: 12:58
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Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen ev yangınında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Sinop'un Boyabat ilçesi Dereçatı köyü Davutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde bir evde bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köy sakinleri yaparken ihbar üzerine olay yerine gelen Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. 2 kişinin yaralandığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'un Boyabat ilçesinde ev yangını: 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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