Sinop Valiliği okul servisi denetimlerinin aralıksız sürdüğünü bildirdi - Son Dakika
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Sinop Valiliği okul servisi denetimlerinin aralıksız sürdüğünü bildirdi

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Sinop Valiliği okul servisi denetimlerinin aralıksız sürdüğünü bildirdi
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Sinop Valiliği, okul servisleri ve çevresindeki denetimlerin jandarma ve emniyet ekiplerince aralıksız sürdüğünü bildirdi. Açıklamada, erken uyarı mekanizmalarının güçlendirildiği ve önleyici çalışmaların kararlılıkla süreceği belirtildi.

Sinop'ta okul servisleri ve okul çevrelerine yönelik denetimlerin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, çocukların güvenliğinin öncelikli olduğu belirtilerek, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı çalışmaları kapsamında okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler ve ailelerle iş birliği içerisinde erken uyarı ve müdahale mekanizmalarının güçlendirildiği ifade edildi. Açıklamada, risk unsurlarının zamanında tespit edilmesi, okul çevrelerindeki denetimlerin artırılması, kriz anlarına müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ve psikososyal destek süreçlerinin etkin yürütülmesinin öncelikler arasında yer aldığı kaydedildi.

Çocukların güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında geleceğe hazırlanmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, denetim ve önleyici çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sinop Valiliği okul servisi denetimlerinin aralıksız sürdüğünü bildirdi - Son Dakika
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