Sırbistan'da Gösterilere Saldırı: Çok Sayıda Yaralı

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic hükümetine karşı gösteri düzenleyen protestoculara, hükümet destekçilerinin saldırması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic hükümetine karşı düzenlenen protestolar dokuz ayı geride bırakırken, dün akşam saatlerinde düzenlenen protestolarda tansiyon yükseldi. Başkent Belgrad'ın kuzeybatısındaki Vrbas'ta dün akşam saatlerinde düzenlenen protestoda, iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) destekçileri ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Hükümet destekçileri, protestoculara maytap, taş ve şişe ile saldırırken, göstericilerde benzer şekilde karşılık verdi. Polis, çıkan olaylara müdahale ederken, çatışmada 16'sı polis memuru olmak üzere onlarca kişi yaralandı. Polis, birkaç kişinin ise gözaltına alındığını açıkladı. Polis Şefi Dragan Vasiljevic yaptığı açıklamada, protestocuların iktidar partisi destekçilerine saldırmak üzere SNS ofislerinin bulunduğu yere geldiklerini söyledi.

Ülkenin kuzeybatısındaki Baçka Palanka kasabasında düzenlenen protesto da benzer sahneler yaşandı. Hükümet destekçileri, iktidar karşıtı gösteri düzenleyen protestoculara saldırdı. Başkent Belgrad'da ise şehir merkezinde toplanan protestocular, çevik kuvvet ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Protestocular, Vrbas ve Baçka Palanka'da, ardından Novi Sad ve güneydeki Niş kentinde ilk saldırıların hükümet destekçileri tarafından yapıldığını ifade etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bugün Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, protestoların çok şiddetli olduğunu ve dün gecenin çok şiddetli geçtiğini söyledi.

Protestolar tren istasyonu faciası ile başlamıştı

Sırbistan'da öğrencilerin öncülük ettiği protesto gösterileri, geçtiğimiz yıl 1 Kasım'da Novi Sad kentindeki tren istasyonu girişindeki beton sundurmanın çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında başlamıştı. Trajik olayın Sırbistan hükümetinin kamu altyapı projelerinde yolsuzluk yapması sonucu ortaya çıktığını savunan protestocular, ülke tarihinin en kalabalık protesto gösterilerine imza atmıştı. Devam eden gösterilerde protestocular, erken seçim talebinde bulunuyor. Bu talepler, Cumhurbaşkanı Vucic tarafından reddediliyor. - BELGRAD