Sırbistan'da Polis Kontrol Noktasına Saldırı: 1 Polis Öldü, 1 Polis Yaralandı - Son Dakika
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Sırbistan'da Polis Kontrol Noktasına Saldırı: 1 Polis Öldü, 1 Polis Yaralandı

Sırbistan İçişleri Bakanı, Loznica kentindeki polis kontrol noktasına yapılan saldırıda kullanılan araçta Kosova pasaportu bulunduğunu belirtti. Saldırganın Kosova'daki Arnavut yapıdan gelen bir terör eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi. Saldırganın yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.

18.07.2024 20:07
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Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic dün gece ülkenin Loznica kentinde polis kontrol noktasına açılan ateş sonucu 1 polisin öldüğü ve 1 polisin yaralandığı olaya ilişkin yaptığı açıklamada saldırganın kullandığı araçta Kosova pasaportu bulunduğunu belirterek, "Kosova'daki Arnavut yapıdan gelen net bir terör eylemi gerçekleştirdi" dedi.

Sırbistan'ın batısındaki Loznica kentinde dün rutin polis kontrolü sırasında durdurulan bir araçtan ateş açıldı. Yerel saatle 01.00 sıralarında gerçekleşen olayda göğsünden vurulan Polis Nikola Krsmanovic hayatını kaybederken, omzundan vurulan Polis Vjekoslav Ilic ise yaralandı. Saldırgan olayın ardından kaçtı.

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, saldırganın kullandığı araçta "Artan Hajrizi" adına bir Kosova pasaportu ve Alman makamları tarafından verilmiş bir kimlik bulunduğunu açıkladı. Dacic, "Kendisi bir polis öldürerek, Kosova'daki Arnavut yapıdan gelen net bir terör eylemi gerçekleştirdi. Bu olay tesadüf eseri olamaz" dedi.

Dacic ayrıca, saldırgana Sırbistan'da yardım ettiğinden şüphelenilen birinin Bosna Hersek'in Bijeljina kentinde Bosna Hersek polisiyle iş birliği içerisinde yakalandığını söyledi.

Sırbistan polisi, saldırganın yakalanması için helikopterler ve insansız hava araçlarının da dahil olduğu bir arama çalışması başlattı.

"Olayın politize edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz"

Kosova Başbakanı Albin Kurti olayın ardından yaptığı açıklamada, "Bu olayın politize edilmemesi, bir güvenlik meselesi olarak ele alınması, profesyonel ve hukuki açıdan değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Kosova Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı, Belgrad'daki İrtibat Bürosu aracılığıyla Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic'in iddiasına göre Loznica yakınlarındaki otoyolda bir Sırp polis memurunun öldürüldüğü ve şüphelinin Kosova vatandaşı olduğu olaya ilişkin gelişmeleri yakından takip etmektedir. Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı, kamuoyunu bu olaya ilişkin bilgilendirmekle birlikte, Kosova vatandaşları ve göçmenlerin Sırbistan'dan geçerken daha dikkatli olmaları ve duruma ilişkin değerlendirmeler çerçevesinde Sırbistan toprakları dahilinde seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - BELGRAD

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sırbistan'da Polis Kontrol Noktasına Saldırı: 1 Polis Öldü, 1 Polis Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sırbistan'da Polis Kontrol Noktasına Saldırı: 1 Polis Öldü, 1 Polis Yaralandı - Son Dakika
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