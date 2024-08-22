Sırbistan'dan Bosna Hersek'e geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu - Son Dakika
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Sırbistan'dan Bosna Hersek'e geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu

Sırbistan'dan Bosna Hersek'e geçmeye çalışan bir teknenin nehirde alabora olması sonucu 7 göçmen nehirde kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor.

22.08.2024 15:19
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Sırbistan'dan Bosna Hersek'e geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan bir teknenin nehirde alabora olması sonucu 7 göçmen nehirde kayboldu.

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, sabah erken saatlerde Drina Nehri'nde Sırbistan'dan Bosna Hersek'e geçmeye çalışan 25 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin alabora olduğunu açıkladı. Bosna Hersek sınır polisinin yerel saatle 05.00 civarında Sırp yetkilileri olaya ilişkin bilgilendirdiğini ifade eden Dacic, ihbarın ardından polis, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildiğini belirtti. Nehir kıyısına 3'ü çocuk 18 kişinin ulaşmayı başardığını kaydeden Sırp bakan, kaybolan göçmenleri aramak üzere dalgıç ekiplerinin de bölgeye gönderileceğini ifade etti.

Devam eden arama çalışmalarına Sırp ekiplerin yanı sıra sınırın diğer tarafındaki Bosna Hersekli ekipler de katıldı. Sırbistan medyası teknede yer alanların çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu ve göçmenlerin ağırlıkla Suriye vatandaşı olduğu bilgisini paylaştı.

Bosna Hersek ve Sırbistan, Batı Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin tercih ettiği güzergahların yer aldığı ülkeler arasında yer alıyor. Son 10 yıl içerisinde Bosna Hersek ile Sırbistan sınırında yer alan Drina Nehri'ni geçmeye çalışan en az 40 kişi hayatını kaybetti. - BELGRAD

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sırbistan'dan Bosna Hersek'e geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu - Son Dakika

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