Şırnak Cizre'de belediye temizlik işçisi süpürge aracının altında kalarak öldü - Son Dakika
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Şırnak Cizre'de belediye temizlik işçisi süpürge aracının altında kalarak öldü

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Şırnak Cizre\'de belediye temizlik işçisi süpürge aracının altında kalarak öldü
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde belediye temizlik işçisi, kullandığı süpürge aracının altında kalarak hayatını kaybetti. İdil yolu üzerindeki kazada araçtan atlayan işçi, kontrolden çıkan aracın altında metrelerce sürüklenmiş; hastanede kurtarılamamıştı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde temizlik işçisi, kullandığı süpürge aracının altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, İdil yolu üzerinde belediye makine ikmal servisi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Salih Manış, kullandığı süpürge aracıyla ilçe merkezine doğru seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle aracın kupası açıldı. Panikle araçtan atlayan Manış, kontrolden çıkan süpürge aracının altında kalarak metrelerce sürüklendi. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Manış, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Salih Manış'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, polisin kaza ile ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
Acil Durumİdil Yoluİş Kazası3. SayfaGüncelŞırnakCizreİdilKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak Cizre'de belediye temizlik işçisi süpürge aracının altında kalarak öldü - Son Dakika
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