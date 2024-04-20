Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Alibey Mahallesi'nde B.G. yönetimindeki 44 AEA 651 plakalı Volkswagen marka otomobil ile H.K. idaresindeki 06 BRY 645 plakalı Peugeot marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobiller, çarpışmanın etkisiyle elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada, sürücüler ile birlikte yaralanan O.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi. H.K.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnak Cizre'de Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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