Şırnak Cizre\'de şarampole devrilen otomobilde sıkışan ağır yaralı sürücü çıkarıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen kazada şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Cizre- Silopi kara yolu Güzeller Rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cizre yönüne seyreden S.Y. (24) idaresindeki 33 BBN 956 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü S.Y., Cizre Belediyesi itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.