Şırnak-Cizre Karayolu Bozalan TOKİ Konutları Rampasında Kazaların Artması Bölge Halkının Tepkisine Neden Oluyor

3.Sayfa

Şırnak-Cizre karayolu Bozalan TOKİ Konutları rampasında yaşanan birçok ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazalarına rağmen yolda gerekli önlemlerin alınmaması bölge halkının tepkisini çekiyor.

Çevre yolunun ulaşıma açılması ile birlikte İdil Caddesindeki kazalar son bulurken, Şırnak-Cizre yolundaki rampada ise kazalar yaşanmaya devam ediyor. Son bir yılda çok sayıda aracın şarampole devrildiği ve vatandaşların ölüm yokuşu olarak adlandırdığı yolda daha büyük bir facianın yaşanamaması için vatandaşlar ve bölge halkı yolda gereken tedbir ve önlemlerin alınmasını istedi.

Son olarak dün kömür yüklü tır yokuş aşağı inerken karşı şeride geçip devrilmiş, sürücü yaralanmış, tır da bulunan toz kömür çevreye saçılmış ve araçta büyük çapta maddi hasar oluşmuştu. Yaşanan onca kazadan sonra Karayolları söz konusu yolda çelik bariyerler koyup yolda tırtıklama çalışması yapmıştı. Ancak yapılan bu çalışmalar bile yoldaki kazaları önleyemedi. Vatandaşlar, yetkilere çözüm bulunması çağrısında bulundu. - ŞIRNAK