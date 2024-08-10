Şırnak Devlet Hastanesi Otoparkında Kendisine Zarar Veren Şahıs Hayatını Kaybetti

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Şırnak Devlet Hastanesi otoparkında vücudunun çeşitli yerlerini kesici aletle keserek kendisine zarar veren şahıs hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Şırnak Devlet Hastanesi otoparkında aracının içerisinde kanlar içinde bulunan Musa A., hastane personeli tarafından hastane acil servisine götürüldü. Ağır yaralanan şahıs, doktorların müdahalesine kurtarılamadı. Musa A.'nın vücudunun çeşitli yerlerini kesici aletle keserek kendisine zarar verdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞIRNAK