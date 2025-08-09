Şırnak Havalimanı\'ndaki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı sınırları içerisinde bulunan arazide çıkan yangın, ARFF ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürülüp kontrol altına alındı.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı sınırları içerisinde bulunan boş arazide bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan anız yangını, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerini harekete geçirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri iki koldan yangına müdahale ederek anız yangınını söndürüp kontrol altına aldı.

Havalimanı yangın söndürme ekipleri anız yangınına müdahale ederken havalimanı içerisinde bulunan Güç Merkezi, Isı Merkezi ve jeneratörlerin bulunduğu toprak kısımda yangın meydana geldi. Yangın binalara varmadan ARFF personelleri tarafından söndürüldü.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğü, çıkan yangınların herhangi bir uçuşa engel olmadığını açıkladı. - ŞIRNAK