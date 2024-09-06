Cizre'de Çocuk Trafik Kazasında Yaralandı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Nur Mahallesi Özkan Caddesi'nde L.G'ye (4) araç çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. L.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK