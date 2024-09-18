Şırnak\'ta 1,65 Milyon Sazan Yavrusu Bırakıldı

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Şırnak'ta ilçe ve beldelerinde bulunan göl, nehir ve barajlara "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 1 milyon 650 bin adet sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında uygulamaya konulan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında su ürünleri stoklarının korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılabilmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından göl, gölet ve barajlarda balıklandırma çalışması yapıldı.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Şanlıurfa Atatürk Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndan alınan 1 milyon 650 bin adet sazan yavrusu Güçlükonak, İdil, Cizre ve Uludere ilçelerinde bulunan göl, nehir ve barajlara bırakıldı. - ŞIRNAK