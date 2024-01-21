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Şırnak'ta 114 Ruhsatsız Tabanca ve 17 Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şırnak'ta 114 Ruhsatsız Tabanca ve 17 Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda son 6 ayda 114 ruhsatsız tabanca, 17 adet uzun namlulu silah, uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 3 bin 71 adet silah mermisi, 3 kilo 433 gram uyuşturucu, 117 adet uyuşturucu hap, 113 bin 623 adet makaron, 2 kilo 580 gram tütün, 9 bin 593 adet elektronik sigara, 168 litre kaçak alkol, 1 milyon 3 bin 783 adet bandrol, 2 bin 944 adet sahte para, 4 adet tarihi eser, 9 bin 950 adet silah parçası ve 73 adet şarjör de ele geçirildi.

Şırnak\'ta 114 Ruhsatsız Tabanca ve 17 Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi
21.01.2024 - 12:48,
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Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 6 aylık asayiş olaylarında 114 ruhsatsız tabancanın yanı sıra 17 adet uzun namlulu silah, uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda; 114 adet ruhsatsız tabanca, 3 bin 71 adet silah mermisi, 3 kilo 433 gram uyuşturucu maddesi, 117 adet uyuşturucu hap, 17 adet uzun namlulu silah, 113 bin 623 adet makaron, 2 kilo 580 gram tütün, 9 bin 593 adet elektronik sigara, 168 litre kaçak alkol, 1 milyon 3 bin 783 adet bandrol, 2 bin 944 adet sahte para, 4 adet tarihi eser, 9 bin 950 adet silah parçası ve 73 adet şarjör ele geçirildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta 114 Ruhsatsız Tabanca ve 17 Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta 114 Ruhsatsız Tabanca ve 17 Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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