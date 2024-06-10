Şırnak'ta 22 Milyon Lira Değerinde Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şırnak'ta 22 Milyon Lira Değerinde Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak yollarla getirilen 22 milyon lira değerinde cep telefonu ve birçok gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca uyuşturucu, sigara, emtia, puro, elektronik sigara, kaçak tütün, kaçak alkol ve sahte evrak da bulundu. Toplamda 370 adet cep telefonu ele geçirilen operasyonlarda, 48 şüpheliye işlem yapıldı.

10.06.2024 16:11
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Şırnak'ta kaçak yollarla getirilen 22 milyon lira değerinde cep telefonu ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda; 34,65 gram eroin, 3,16 gram metamfetamin, 8 bin 903 paket sigara, 844 adet emtia, 370 adet cep telefonu, 718 adet puro, 249 adet elektronik sigara, 2 kilo kaçak tütün, 2 şişe kaçak alkol ve 1 adet sahte evrak ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 22 milyon 200 bin TL olan 370 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda; 37 kişi kaçakçılık, 9 kişi asayiş, 1 kayıp şahıs ve 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 48 şüpheliye işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta 22 Milyon Lira Değerinde Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi - Son Dakika

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