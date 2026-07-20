Şırnak'ta 35 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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Şırnak'ta 35 Suçlu Yakalandı

20.07.2026 17:22
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Jandarma, operasyonlarla 35 kişiyi yakaladı, 13’ü tutuklandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin son bir haftada yürüttüğü operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı. Haklarında kesinleşmiş 32 yıl 9 ay 20 gün ve 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan iki hükümlünün de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, 13-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden aranan 32 kişi ile Kimlik Bildirim Sistemi (KİHBİ) kapsamında aranan 3 kişi olmak üzere toplam 35 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında, 3 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 32 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunan bir hükümlü ile 2 ayrı suçtan 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan bir hükümlünün de yer aldığı bildirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Şırnak, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta 35 Suçlu Yakalandı - Son Dakika

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