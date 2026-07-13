Şırnak'ta 39 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta 39 Aranan Şahıs Yakalandı

13.07.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak JASAT, 6-12 Temmuz'da 39 kişiyi yakalayarak 9'unu tutukladı, suçla mücadele sürecek.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin 6-12 Temmuz tarihleri arasında yürüttüğü operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 4 ayrı suçtan hakkında 12 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari de yer alırken, 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

06-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, UYAP üzerinden 36, KİHBİ sistemi üzerinden ise 3 olmak üzere toplam 39 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Yakalanan şahıslar arasında, 4 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası bulunan bir hükümlü de yer aldı.

Adli işlemlerinin ardından yakalanan şahıslardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilirken, 30 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadelenin sürdürülmesi amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Şırnak, JASAT, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta 39 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık
Marmaray’da pes dedirten görüntü Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 44 ölü Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü
Haluk Levent’ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun
Davinson Sanchez’den Galatasaray taraftarını üzecek karar Davinson Sanchez'den Galatasaray taraftarını üzecek karar

17:45
Trump: Hürmüz Boğazı’nda ablukayı yeniden başlatıyoruz, her geçişten yüzde 20 pay alacağız
Trump: Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden başlatıyoruz, her geçişten yüzde 20 pay alacağız
17:37
Haluk Levent “15 gündür mesaj atıyorum“ dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’dan açıklama geldi
Haluk Levent "15 gündür mesaj atıyorum" dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan açıklama geldi
16:55
Cem Yılmaz biliyor muydu Haluk Levent’le ilgili “Büyük vurgun“ göndermesi yine akıllara geldi
Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili "Büyük vurgun" göndermesi yine akıllara geldi
16:19
İran’dan ABD’ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
İran'dan ABD'ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:43
Dev market zincirine ikinci şok Aynı şube yeniden mühürlendi
Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 17:54:47. #7.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta 39 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.