Şırnak'ta 40 Şahıs Yakalandı

Şırnak'ta haklarında arama kararı bulunan 40 şahıs yakalanırken, 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya daha imza attı. 1-7 Haziran 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan toplam 40 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Yakalanan şahıslar arasında, hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlünün de yer aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi. - ŞIRNAK