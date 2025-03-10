Şırnak'ta 49 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şırnak'ta 49 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şırnak\'ta 49 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 49 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli uyuşturucu ve kaçak ürünler ele geçirildi.

10.03.2025 14:53
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Şırnak'ta son bir haftada terör, kaçakçılık, narkotik ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 49 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, asayiş ve narkotik ekiplerince kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda son bir haftada yapılan operasyonlarda 8,98 gram esrar, 3,67 gram bonzai, 2,35 gram metamfetamin, 1 adet bong, kaçak sigara, 3 bin 580 paket elektronik sigara tütünü, 71 adet cep telefonu, 100 kilo çay, 502 adet emtia, 614 adet elektronik sigara ele geçirildi.

1 şüpheli terör operasyonlarında, 16 şüpheli narkotik operasyonlarında, 32 şüpheli ise asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Narkotik, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Asayiş, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta 49 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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