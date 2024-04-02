Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aracın çarptığı çocuk, askeri helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Bolağaç köyünde, M.B., aracıyla R.U.'ye (5) çarptı. R.U, Beytüşşebap Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı askeri helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnak'ta araç çarpması sonucu çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Bursa'nın Uludağ'ın eteklerindeki İnkaya Mahallesi'ndeki bir villada çıkan yangında bulunan cesedin, villanın bahçıvanı olan Ali V. tarafından öldürülen arkadaşı Mustafa Ş.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Ali V., cesedi yok etmek için yangın çıkarttığı sırada ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Cinayet Büro Amirliği, olayın perde arkasını araştırırken, Ali V. cinayeti itiraf etti ve tutuklama kararı verildi.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda, aranan şahıslar listesinde yer alan M.Y.T. isimli şahıs yakalandı. M.Y.T., silahlı tehdit, kasten yaralama, uyuşturucu madde bulundurma, hırsızlık gibi suçlardan toplamda 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yakalanan şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Kovada Gölü'nde gerçekleştirilen denetimde, kaçak avcılıkta kullanılan bin 200 metre uzatma ağı ele geçirildi. Ele geçirilen ağa el konularak, av aracına yakalanan su ürünleri canlı olarak göle iade edildi.
Erzurum-Pasinler karayolunda meydana gelen trafik kazasında 25 LR 618 plakalı resmi araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun orta kısmındaki refüje uçtu. Kazada bir kişi yaralandı ve Şehir Hastanesine sevk edildi.
İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan 12 katlı bir binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binada mahsur kalanlar olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor. Yangında ağır yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ataşehir Ferhat Paşa Mahallesi'nde bulunan bir metal üretimi işyerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken işyerindeki bazı iş makineleri kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı. İstasyon Mahallesinde yapılan operasyonda 120 içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 6 kişi daha gözaltına alındı. Serbest bırakılan diğer şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra H.K. tutuklandı.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, geçmeye çalıştığı araca çarparak kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Adıyaman'da İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden C.N. tutuklanırken, F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da son bir ayda gerçekleştirilen 67 ayrı kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 84 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, telefon ve tarihi sikke ele geçirildi.
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